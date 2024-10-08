Geçtiğimiz yıl 45 TL olan maliyet, bu sezon yüzde 23 artış gösterdi. Zeytin hasadında çalışacak işçilere ödenecek yevmiyenin ise 1000 TL civarında olması bekleniyor.

Ziraat Odası, zeytin üretim maliyetlerini şu şekilde detaylandırdı:

- Toprak işleme: 4.100 TL

- Gübre bedeli: 2.450 TL

- Budama: 2.000 TL

- Mücadele ve ilaç masrafı: 4.800 TL

- Hasat: 8.650 TL

- Nakliye: 1.700 TL

- Diğer masraflar: 3.200 TL

- Toplam masraflar: 26.900 TL

- Yüzde 24 faiz: 6.456 TL

- Genel idari giderler (yüzde 3): 807 TL

- Tesis amortisman payı: 3.600 TL

- Toplam üretim masrafları: 37.763 TL

Bir dekardan elde edilen ortalama zeytin miktarı ise 707 kilogram olarak hesaplandı. Bu verilerle birlikte, 1 kilogram sofralık zeytinin maliyetinin 53,41 TL’ye ulaştığı ortaya kondu.