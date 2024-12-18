Darphane, maliyetleri düşürmek için madeni paralarda gramaj indirimi gibi önlemler aldı, ancak bu çaba sonuç vermedi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, 1 TL’lik madeni paranın üretim maliyetinin 3 TL’yi geçtiğini açıkladı.

Darphane'nin tasarruf önlemleri işe yaramadı

Demir, yazılı açıklamasında madeni paraların üretim süreçlerinde yaşanan zorlukları ve ekonomik etkilerini ele aldı. Darphane'nin maliyetleri düşürmek amacıyla madeni paralarda gramaj azaltımına gittiğini belirten Demir, "1 TL'lik madeni para, 8,2 gramdan 6,6 grama, 50 kuruş ise 6,8 gramdan 5,5 grama indirildi. Kullanılan bakır, çinko ve nikel oranları da değiştirildi. Yüzde 30 tasarruf sağlanmasına rağmen, döviz kurundaki artış nedeniyle maliyetler yine de yükseldi" dedi.

Fırsatçılar piyasadan madeni para toplamaya başladı

Demir, madeni paralarda kullanılan alaşımların döviz kurlarındaki artıştan etkilenerek maliyetlerin arttığını vurguladı. "Bugün 1 TL'lik madeni paranın üretim maliyeti 3 TL'yi geçti. Bu durum piyasada fırsatçılara da zemin hazırladı. Bazı kişiler, madeni paraları toplayarak hurdacılara satıp haksız kazanç elde etmeye başladı" diye konuştu.

"Madeni paralar değer kaybetti"

Ekonomik dalgalanmaların günlük hayata yansımasına dikkat çeken Demir, "Ekmeğin 15 TL'ye yaklaşacağı bir dönemde, 50 kuruş ve 1 TL gibi madeni paralar artık değerini kaybetmiş durumda. Bu da hem vatandaş hem de piyasa açısından büyük bir ekonomik sorun oluşturuyor" dedi.

CHP’li Demir’den hükümete çözüm çağrısı

Demir, bu sorunun ekonomideki genel dengesizliklerle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, hükümete çözüm önerisinde bulundu. Madeni paralardaki maliyet artışlarının, vatandaşların alım gücünü ve günlük yaşamını olumsuz etkilediğini ifade etti.