Geleneksel çocuk oyunları projesi kapsamında 100 öğrenci Kırsal Kabakdere mahallesinde buluşarak doğa da gönüllerince oyun oynayarak ve piknik yaparak şenlik yapılar.

Geleneksel çocuk oyunlarını ve kültürünü okullarımızda canlandırılması için oluşturulan ’Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu’ projesi doğrultusunda Karesi ilçesi Kabakdere İlkokulu önderliğinde dört okul bir araya geldi. Bu yıl ikincisi düzenlenen Kabakdere İlkokulu Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ne Altıeylul ilçesi Aslıhan Tepecik İlkokulu, Karesi ilçesi 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu ve Kepsut ilçesinden Cumhuriyet İlkokulu katılım sağladı.

Şenlikte ev sahibi okul ve misafir okulların öğrencileri Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu kitabından seçilen oyunlarını oynadılar ve geleneksel çocuk gösterilerini sergilediler. Etkinlik kapsamında çocukların birbirleriyle tanışması ve kaynaşması sağlandı. Şenlik pilav hayrı ve piknik yapılarak sona erdi.