Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden biri olarak bilinen Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te 514. Ayvaz Dede Şenlikleri düzenlendi. Şenliklerde 100 yıl sonra bir ilk gerçekleşerek, İnegöl’den katılan Bizim Atlar Kulübü, 60 kilometre boyunca Türk Bayrağımızı taşıyarak Ajvatovica’ya ulaştı.



514. Ayvaz Dede Şenlikleri kapsamında Prusac'taki, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğinin konseri ile İnegöllü ekibinde yer aldığı 300'den fazla atlının geçişini binlerce kişi izledi. Mehteran Birliğinin seslendirdiği "Sehidski Rastanak (Şehidin Vedası)" eserine Boşnaklar da eşlik etti. Türkiye’de en son 100 yıl önce katılım sağlanan atlı geçişe, 100 aradan sonra İnegöllü Bizim Atlar Kulübü ekibi katıldı. Resmi atlı törenlerin geçişinde İnegöllü Bayraktar Ahmet sloganları atıldı. Bu yıl 7 kişi olarak şenliklere katılan ekip, her yıl sayıyı arttırarak İnegöl’den katılım sağlayacaklarını belirttiler.



BAŞBAKAN TEŞEKKÜR ETTİ

Bosna Orta Kanton Başbakanı Tahir Lendo, İnegöllü ekibe katılımlarından dolayı teşekkür ederek, sertifika verdi. Başbakan Tahir Lendo’nun elinden sertifikayı alan Uluslararası Aliya Düşünce Derneği Başkanı Ahmet Sert, “Ayvaz Dede etkinliğinde sizin yaşadığınız heyecana ortak olmak için bizlerde 514. yılda 100 yıl sonra ekipçe İnegöl'den Türk bayrağını atlı olarak taşımak üzere aranızdayız. Ayvaz Dede Türkiye ile Bosna’nın birlikteliğinin bir ifadesidir. Ayvaz Dede, Sarı Saltuk gibi erenler, alimler, aydınlar, merhum Aliya İzzetbegoviç gibi öncü şahsiyetler, bizlerin ve insanlığın İslam ile tanışmamıza vesile olmuşlardır. Onları ve Bosna şehitlerini yad etmek unutmamak hatıralarını canlı tutup, genç ve yeni nesillere böyle etkinlikler ile aktarmak hepimizin sorumluluğu altındadır. Özellikle Ayvaz Dede’yi 514. yıldönümünde anmaya, anlamaya vesile olan siz karaula kardeşlerime özellikle şükranlarımı sunuyor, Allah sizlerden ebeden razı olsun. Ayvaz Dede sıradan bir folklorik etkinlik değildir. Ayvaz Dede, Sarı Saltuk Türk erenlerinin bir çağrısı vardı. Bu çağrı tüm insanlık için örnek olmuş zaman ve mekanı aşarak halen ilk heyecanını sizin vesilenizle korumaktadır. Neydi Ayvaz Dedenin çağrısı? İnsanın özgürlüğü, eşitliği, adaleti, iyiliği, merhameti, barış içinde, farklılıkları ile birlikte yaşama ve birbirine yardım etme çağrısıdır. Dini, dili, farklıda olsa da akraba ve komşuyu sevmek yardım etme çağrısıdır... İnsanlıktaki kardeşliği öne çıkarma özgür ve insanca yaşama yaşatma çağrısıdır. Ayvaz Dedenin burada yaşaması bunun apaçık örneğidir. Ayvaz Dedenin bu çağrısını hayata hakim kılmak için Boşnaklar Aliya liderliğinde 92,95 yıllarında büyük bedeller ödemişlerdir. Sadece, Müslüman olmamız, kendi gelenek ve kültürümüzü yaşamak, yaşatmak istememiz den ötesi değil idi... Şimdilerde dünyanın seyrettiği, siyonist Yahudilerin yakıp yıktığı benzer şekilde, Filistinli kardeşlerimize bir soykırımla acımasızca zulüm uygulanmaktadır. Masum çocuklar kadınlar öldürülmekte, Dünya seyretmekte. Allah bizleri zalimlerin zulmünden muhafaza eylesin... Duamız odur ki: Ayvaz Dede etkinliği birliğimize beraberliğimize güç ve kuvvet katsın. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.



AYVAZ DEDE KİMDİR?

Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerinden Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede, inanışa göre beş asırdan daha uzun süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağda 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye su getirmek için ibadet eden Ayvaz Dede'nin, gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.

Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken bu mucizevi hadiseyi duyan bölge halkının Müslüman olduğu belirtiliyor.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947'den itibaren yasaklanan şenlik, 1990'da yeniden düzenlenmeye başladı.