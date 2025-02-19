Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şubat Kültür Takvimi, keyifli bir tiyatro gösterisiyle devam etti. 1001 Sanat Tiyatrosu Ekibi tarafından SAÜ Kongre Merkezi’nde sahnelenen "Salaklar Sofrası" tiyatro oyunu, tiyatro severlerin beğenisini kazandı. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde usta oyuncu kadrosuyla sahnelenen ve iki perdeden oluşan "Salaklar Sofrası" oyunu, tam not aldı. Oyunun temposu ve mizahi anlatımı izleyicileri kahkahalara boğdu. Oyun, lüks bir hayat süren Oktay Doğan ve arkadaşlarının "Salaklar Sofrası Günü" adını verdikleri eğlencelerini konu aldı.

Kaynak: iha