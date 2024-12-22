Artık vatandaşlar, bu birimlere sadece telefonla değil, SMS yoluyla da ulaşabilecek. Yetkililer, gereksiz çağrılardan kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, acil durumlardaki ihtiyacın karşılanması için hattın yalnızca gerçekten ihtiyaç duyanların kullanımına açık olması gerektiğini hatırlattı.

Yapılan açıklamada, “Acil yardım talebi olan kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezlerine telefonla veya Engelsiz 112, E-Call gibi uygulamalarla ulaşabildikleri gibi kısa mesaj (SMS) yoluyla da ihbarda bulunabilmektedir. 112’ye SMS ile ihbarda bulunurken çağrı karşılayıcının durumun aciliyetine dair bir değerlendirme yapabilmesi ve en kısa sürede yardım gönderebilmesi için ilk mesaja mümkün olduğunca fazla bilgi (konum veya açık adres, acil durumun ne olduğu, detaylı bilgi) eklenmesine dikkat edilmelidir. Çağrı Karşılayıcı, mesajınıza yanıt vererek ek bilgi talep edebilir”

Acil durumda mümkünse her zaman arayın

“Acil durum numarasını aramak, kısa mesaj göndermekten her zaman daha güvenilir ve hızlı bir seçenektir. SMS, konuşamayacak durumda olunması halinde tercih edilmelidir. Cep telefonlarının SMS kısmına ihbar ve şikâyetle ilgili bilgiler yazıldıktan sonra 112’ye mesaj ücretsiz olarak iletilir. Acil durum kısa mesajları SIM kartı olmayan telefonlardan gönderilemez. SMS, hangi konumdan gönderilmiş ise o ilin 112 Acil Çağrı Merkezine iletilir. Asılsız ihbarda bulunulması veya gereksiz meşgul edilmesi halinde yasal işlem başlatılır” denildi.



