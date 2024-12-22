Maçtan dakikalar
2. dakikada Attamah'ın ceza sahası içerisinde elle oynadığı gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen beyaz noktayı gösterdi.
4. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
14. dakikada Kartal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
29. dakikada Victor Osimhen'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Dries Mertens topa dokundu, kaleci Onurcan son anda ayaklarıyla dokunarak kaleye gitmesini önledi. Onurcan'dan dönen topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz'ıın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
42. dakikada Karimi'nin ceza sahası çizgisi önünden yaptığı aşırtma vuruta kaleci Muslera topu güçlükle kornere çelmeyi başardı.
45. dakikada Kartal'ın pasıyla ceza sahsı içinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
50. dakikada Gökhan’ın sağ kanattan savunmanın arkasına attığı topla çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Bahoken’in vuruşunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.
51. dakikada Kayserispor’un köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topla buluşan Yunus Akgün ceza yayına kadar ilerledi. Sol ayağıyla sert vuran Yunus Akgün, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
70. dakikada Mertens, ceza sahası dışından sağ çaprazda şutunu çekti, kaleci Onur topu çıkardı. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Yunus’un şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus, ceza sahası sağ çaprazına koşu yapan Osimhen’e pasını aktardı. Topun dibine giren Osimhen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4
87. dakikada Yunus’un pasıyla sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Barış Alper Yılmaz’ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğin içine çarparak filelerle buluştu. (1-5)
90+4. dakikada Yunus’un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Onur topu son anda kornere çeldi.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Emin Tuğral, Serkan Çimen
Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Carole (Nazon dk. 83), Hasan Ali Kaldırım, Kartal Yılmaz, Karimi (Bourabia dk. 58), Cardoso, Boa Morte, Bahoken (Talha Sarıarslan dk. 83)
Yedekler: Şamil Öztürk, Kolovetsios, Uzodimma, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Nurettin Korkmaz, Ackah
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan (Jelert dk. 78), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Berkan Kutlu dk. 78), Lucas Torreira (Berat Luş dk. 88), Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens (Batshuayi dk. 78), Yunus Akgün, Victor Osimhen (Metehan Baltacı dk. 86)
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Efe Akman
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Bahoken (dk. 14) (Kayserispor), Osimhen (dk. 4 pen. ve dk. 71), Barış Alper Yılmaz (dk. 29 ve 87), Yunus Akgün (dk. 51) (Galatasaray)
Sarı kart: Bouabia (Kayserispor)