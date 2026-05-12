Bilecik'te 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası kapsamında farkındalık programına düzenlendi

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulunca, organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, diğer ilgililer ile veliler katıldı.

Programda özel bireylerimiz tarafından hazırlanan gösteriler ve çeşitli etkinlikler büyük beğeni toplarken, engellerin sevgi, anlayış ve dayanışmayla aşılabileceği mesajı verildi. Vali Faik Oktay Sözer, program kapsamında özel bireylerimiz, aileleri ve öğretmenleriyle bir araya gelerek sohbet etti; emeklerinden dolayı öğretmenlere ve programa katkı sunan herkese teşekkür etti.

Toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekilen program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.