12 yıldır Parkinson hastası olan 54 yaşındaki Şafak Akdemir, ’beyin pili’ ile sağlığına kavuştu.

Parkinson, esansiyel tremor ve distoni gibi hareket bozukluğu olan hastalar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan beyin pili (Derin beyin stimülasyonu) ameliyatıyla şifa buluyor. Son olarak Bursa’da yaşayan ve 12 yıldır Parkinson hastası olan Şafak Akdemir’e beyin pili takıldı. Ameliyat öncesi hastalığı nedeniyle ailesinin desteği ile yemek yiyip hareket edebilen Akdemir, artık başka bir bireyin yardımına ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürmeye başladı.

Yakınları vasıtasıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyin pili ameliyatları yapıldığını duyduğunu ve bu şekilde başvurduğunu dile getiren hasta Şafak Akdemir, ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirtti. Kendini çok rahat ve iyi hissettiğini vurgulayan Akdemir, "Parkinson hastalığım süresinde yemek yeme sıkıntısı, konuşma sıkıntısı hareket etme sıkıntıları oldu. Aynı zamanda çok fazla ilaç içiyordum. Bu ilaçların dozları ameliyattan sonra çok düştü ve ben kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım. Aileden birilerinin desteği olmadan yürüyemiyordum. Hareket edemiyordum. Eskisinden çok daha rahat hissediyorum. Sağlığıma kavuşmamda emeği olan hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Ameliyat başarılı geçti

Akdemir’in takip sürecinde cihaz destekli tedaviye ihtiyaç duyduğunu tespit ettiklerinin bilgisini veren Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel ise, "Hastamızla konuşarak bu süreci değerlendirdik ve halk arasında beyin pili denilen derin beyin stimülasyonu ameliyatına karar verdik. Operasyon başarılı bir şekilde hastanemizde gerçekleştirildi. Ameliyattan sonraki bir haftalık süreçte pil ayarlarına başladık. Pil ayarları tamamlandıktan sonra hastamızda komplikasyon gelişmedi. Daha önceden çok sayıda ilaç kullanırken hastanın ilaçlarını çok belirgin şekilde azaltmayı başardık. Günlük yaşam aktivitelerinin neredeyse tümünü bağımsız bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Çok başarılı bir süreç geçirdi. Bu şekilde orta ileri evre dediğimiz medikal tedavi ile artık semptomları kontrol altına alınamayan Parkinson hastalarının merkeze başvurmalarını özellikle öneriyoruz" şeklinde konuştu.

3-4 saat süren bir işlem

Akdemir’in beyin pili ameliyatını gerçekleştiren Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selahattin Biçer de beyin pili ameliyatı hakkında bilgiler verdi. Ameliyatın iki aşamalı yapıldığına dikkat çeken Biçer, "Beyinde ilgili çekirdeklere yerleştirdiğimiz ilk aşamada hastanın uyanık olmasını istiyoruz. Hastanın bu süre zarfında rahat edebilmesi için yatıştırıcı ajanlar kullanıyoruz. Beynin her iki tarafında kafatasına yaklaşık 13-14 milimlik bir delik açılarak beynin ilgili çekirdeklerine elektrotlar yerleştiriliyor. Daha sonra harici bir pile bağlanarak nöroloji uzmanları kontrollerini yapıyor. Hastada herhangi bir yan etki yüzde kasılmalar elinde kolunda uyuşma gibi yan etkiler çıkıp çıkmadığı ameliyat esnasında kontrol ediliyor. Ameliyatın ikinci aşamasına geçiliyor. Bu aşamada hasta uyutularak köprücük kemiği altına kesi yapılarak beyin pili yerleştiriliyor. Takribi üç dört saat süren bir işlem" diye konuştu.

Uygun hastalara ameliyat öneriliyor

2018 yılından beri hastanemizde Parkinson polikliniği bulunduğuna dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Yıldız ise, “2019 yılında ilk hastamızı aldık. Takibimizde olan 20 hastamız var. 1 yıl önce de hareket bozuklukları ve davranış bilimleri merkezimizi kurduk. Artık haftanın üç günü aktif olarak poliklinikleri yapmaktayız. Direk hastalara randevusuz hizmet verme olanağımız mevcut. Parkinson hareketlerde yavaşlama gerek titreme şeklinde belirtilerle hastaları önemli ölçüde yaşam standartlarını etkileyen bir hastalıktır. Biz merkezimizde bu hastalarımızı yakın bir şekilde takip ediyoruz. Gerektiği zamanda ileri evre tedavi seçeneklerini öneriyoruz. Bu hastalarımız kurumumuza direkt başvurarak randevu oluşturabilirler” ifadelerini kullandı.