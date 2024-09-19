Kırklareli’nde 15.’si düzenlenen "Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri" kortej eşliğinde başladı.

Kırklareli’nde gerçekleşen 15. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri Cumhuriyet Meydanı’nda kortej eşliğinde başladı. Kortej kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Meydanı’na yürüdü. Yayla Meydanı’nda halk oyunları ekipleri gösteri yaptı. Gösterinin ardından yöresel kıyafetli kızlar tarafından kazana doldurulan üzümler ezilerek geleneksel üzüm suyu elde edildi.

Belediye Başkanı Derya Bulut bağ bozumunun önemine değinerek bağ bozumunun üreten eller, çalışan eller, alın teri, emek, nasırlı eller demek olduğunu söyledi.

Bulut, bağ bozumunun hayırlı olması temennisinde bulundu.