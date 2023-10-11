İnegöl ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesinde devam etmekte olan parke taş kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, “Kırsal mahallelerimizde yapılan her çalışma, buralara geri dönüşün de destekçisi oluyor, teşvik edici oluyor. Biz bu alanların sadece yazlık değil, kışlıkta da sürekli kullanılmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İnegöl'de yaz aylarında kırsal mahallelerde yapım çalışmalarına oldukça hız veren İnegöl Belediyesi, özellikle altyapısı tamamlanmış olan bölgelerde yolların parke taşla kaplanması konusunda ciddi bir çalışma ortaya koyuyor. Bu kapsamda 2023 yılında 15 kırsal mahallede parke taş kaplaması yapıldı. Son olarak Gülbahçe kırsal mahallesinde devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 16 kırsal mahallede 68 bin 600 m2 yol kaplaması yapılmış olacak.

GÜLBAHÇE’DE 2300 M2 PARKE TAŞ KAPLAMASI YAPILIYOR

Belediye Başkanı Taban, dün beraberindeki heyetle birlikte Gülbahçe mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Burada çalışmalara ilişkin inceleme de bulunan Başkan Alper Taban,

“Şu anda Gülbahçe Mahallemizdeyiz. Burada mahallemizde yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere geldik. Çalışma arkadaşlarımız yollarımızda parke taş uygulaması gerçekleştiriyor. Muhtarımızla, parti teşkilatımızın temsilcileriyle ve vatandaşlarımızla birlikte alanı gezdik, inceledik. Burada altyapıları tamamlanmış olan 3 sokağımızda 2300 m2 parke taş uygulaması gerçekleştiriliyor”

dedi.

KIRSAL MAHALLELERDE SÜREKLİ YAŞAM

Kırsal mahallelerde sürekli yaşamın olmasını arzu ettiklerini de vurgulayan Başkan Alper Taban,

Kırsal mahallelerimizde yapılan her çalışma, buralara geri dönüşün de destekçisi oluyor, teşvik edici oluyor. Altyapıların yapılmasıyla, yolların çamurdan ve tozdan kurtarılmasıyla kırsal mahallelerimiz ve orman köylerimizde de konforlu bir şekilde vatandaşlarımız yaşamlarını devam ettirebiliyorlar. Biz bu alanların sadece yazlık değil, kışlıkta da sürekli kullanılmasını arzu ediyoruz. Kırsal mahallelerimizin tamamında bu çalışmaları yürütüyoruz gerek Büyükşehir gerekse de İnegöl Belediyemizin gayretleriyle. Yatırımlarımız farklı bölgelerde devam ediyor.

sözlerini kullandı.

2023 YILINDA 16 KIRSAL MAHALLEDE YOLLAR PARKE TAŞLA KAPLANDI

Bu sene Gülbahçe ile birlikte 16 kırsal mahallede benzer çalışmaları yaptıklarını kaydeden Başkan Taban,

Nerede ne ihtiyaç varsa gidermek için çalışıyoruz. Merkezde nasıl ihtiyaçlar varsa, kırsalda da benzer ihtiyaçlar var. Bizler de gelen bildirimler ve talepler doğrultusunda hareket ederek buradaki altyapıdan üstyapıya ihtiyaçları gideriyoruz. Ben yapılan çalışmaların mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

ifadelerinde bulundu.