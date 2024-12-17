Gram altının Kapalı Çarşı'daki fiyatı alışta 2990,63 TL, satışta ise 3029,42 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın fiyatı ise piyasalarda 2650,30 TL olarak kaydedildi.

Altın türlerine göre detaylı fiyatlar şu şekilde:

22 Ayar Altın : Alış fiyatı 2733,45 TL

: Alış fiyatı 14 Ayar Altın : Alış fiyatı 1623,35 TL

: Alış fiyatı Çeyrek Altın : Alış fiyatı 4825 TL , satış fiyatı ise 4944 TL

: Alış fiyatı , satış fiyatı ise Yarım Altın : Alış fiyatı 9709 TL , satış fiyatı 9888 TL

: Alış fiyatı , satış fiyatı Tam Altın: Alış fiyatı 19329 TL, satış fiyatı ise 19700 TL seviyesinde işlem görüyor.