Gram altının Kapalı Çarşı'daki fiyatı alışta 2990,63 TL, satışta ise 3029,42 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın fiyatı ise piyasalarda 2650,30 TL olarak kaydedildi.

Altın türlerine göre detaylı fiyatlar şu şekilde:

  • 22 Ayar Altın: Alış fiyatı 2733,45 TL
  • 14 Ayar Altın: Alış fiyatı 1623,35 TL
  • Çeyrek Altın: Alış fiyatı 4825 TL, satış fiyatı ise 4944 TL
  • Yarım Altın: Alış fiyatı 9709 TL, satış fiyatı 9888 TL
  • Tam Altın: Alış fiyatı 19329 TL, satış fiyatı ise 19700 TL seviyesinde işlem görüyor.

Ekran Görüntüsü 2024 12 17 092130

Kaynak: HABER MERKEZİ