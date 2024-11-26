

Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kilis, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon illerinde, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları TEM Şube Müdürlükleri tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlıkları Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinin düzenlediği operasyonlar sonucunda 20 şüpheli tutuklanırken, 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Yakalanan kişilerin terör örgütüne üye olmak, örgüte yardım ve yataklık yapmak, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak gibi suçlardan soruşturulduğu açıklandı.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve operasyonları gerçekleştiren Jandarma ekiplerine teşekkür eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.