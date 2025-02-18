Gram altın 3.453,46 TL’den alınırken, satış fiyatı 3.494,37 TL olarak belirlendi.

22 ayar altının alış fiyatı 3.155,77 TL, satış fiyatı ise 3.324,03 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altın ise 1.883,24 TL’den alınıp 2.764,07 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın 5.656 TL’den alınırken, satış fiyatı 5.700 TL oldu. Çeyrek eski altının alış fiyatı 5.587 TL, satış fiyatı ise 5.665 TL olarak listelendi.

Yarım altının alış fiyatı 11.313 TL, satış fiyatı 11.400 TL olarak belirlenirken, tam altın 22.556 TL’den alınıp 22.706 TL’den satılıyor.