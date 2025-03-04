İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin dört bir yanından başarılı gençlerin eğitim hayatlarını destekleyen ve onların potansiyellerini en üst seviyeye taşımalarına olanak sağlayan Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencileri açıkladı.

TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın TEV’in eğitimde fırsat eşitliği misyonunu destekleyen özel bir buluşmada yeni bursiyerler; vakıf üyeleri, akademisyenler ve bağışçılar ile bir araya gelindi.

2007 yılından bu yana 1.096 öğrenciyi Üstün Başarı Bursu ile destekleyen Türk Eğitim Vakfı (TEV), bu yıl da akademik başarısıyla öne çıkan 183 gence daha burs imkanı sunuyor. Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda ilk 5.000’e giren öğrenciler, burs desteğinin yanı sıra kariyer yolculuklarında da TEV’in rehberliği ve güçlü ağıyla geleceğe hazırlanma imkanına sahip oluyor.

TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, toplantıda yaptığı konuşmada Türk Eğitim Vakfı’nın köklü mirasına değinirken genç bursiyerlere seslenerek, "Sevgili gençler, Büyük Önder Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Hayat mücadeleden ibarettir.’ Sizlerin, Cumhuriyet’in ilke ve inkılaplarına sadık, demokrasiyi benimsemiş, özgüvenli ve yenilikçi bireyler olarak ülkemize ve insanlığa değer katacağınıza inanıyoruz. Bu anlamlı günde, cömert destekleriyle eğitime katkıda bulunan tüm bağışçılarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım” dedi.

TEV bursuyla eğitimini tamamlayan, bugün ise Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak vakfın misyonunu sürdüren Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, bugüne kadar binlerce öğrenciye burs desteği sağladık ve fırsat eşitliği ilkesine olan sarsılmaz bağlılıkla gençlerin umudunu beslemeye devam ettiklerini söyledi.

Toplamda 183 başarılı genci daha TEV ailesine kazandırdıklarını belirten TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ise, geçmiş yıllardan burs desteği alan 253 üstün başarı bursiyerlerinin eğitimlerini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Taşkın, bu öğretim yılında ise aralarına katılan 183 başarılı genç ile TEV Üstün Başarı Bursu alan bursiyerlerin sayısı 436’ya ulaştığını kaydetti.