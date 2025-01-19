Gram altın, kuyumcu piyasasında alışta 3.072,84 TL, satışta ise 3.111,57 TL’den işlem görüyor.
22 ayar altın alış fiyatı 2.808,33 TL, 14 ayar altın alış fiyatı ise 1.669,44 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın, alışta 5.034 TL, satışta 5.077 TL’den fiyatlanırken eski çeyrek altın 4.941 TL’den işlem görüyor.
Yarım altın alış fiyatı 10.068 TL, satış fiyatı 10.154 TL olurken, tam altın alış fiyatı 20.074 TL, satış fiyatı ise 20.225 TL seviyesinde.
Ons altın fiyatı ise sabah saatlerinde 0,00% değişimle 2.702,50 TL seviyesinde işlem görüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ