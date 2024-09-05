İstanbul Maltepe’de, Ersoy Hastanesi’nde burnundaki etten dolayı ameliyat olmak isteyen 19 yaşındaki eczacılık öğrencisi H Pekgöz'ün hayatını kaybetmesi, büyük bir üzüntü ve tepkiye neden oldu. Pekgöz'ün ailesi, hastanenin ihmali yüzünden kızlarının yaşamını yitirdiğini iddia ederek şikayette bulundu.

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi H Pekgöz, burnundaki et nedeniyle nefes alma zorluğu yaşadığını belirterek ameliyat olma kararı aldı. Evine yakınlığı nedeniyle Maltepe'deki Ersoy Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan muayenelerin ardından 10 Ağustos'ta ameliyat için tarih alındı. Ancak ameliyat günü, Pekgöz’ün kalbi durdu ve durumu ciddi şekilde kötüleşti.

Pekgöz'ün ailesinin aktardığına göre, ameliyat öncesi gerekli tahliller yapıldı ve herhangi bir sorun olmadığı belirtildi. Ameliyat sırasında kalbinin durduğunu ve kalp masajı ile çalıştığını belirten hastane yetkilileri, tedbir amaçlı Kurtköy'deki hastaneye sevk etti. Ancak burada yapılan incelemede kalpte bir sorun olmadığı, beyninde hasar oluştuğu ifade edildi. Aile, hastaneler arasında yaşanan bilgi karmaşası ve ihmalkarlık yüzünden kızlarının yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ferhat Pekgöz (Baba): Kızının burun etindeki sorunun horlama ve nefes zorluğuna yol açtığını belirten Ferhat Pekgöz, "İlk hastanede kalbinin bir kez durduğunu söylediler. Fakat bu bilgi yalan çıktı, kalbi birkaç kez durmuş. Beyni uzun süre oksijensiz kaldığı için yetilerini kaybetmiş. Hastane ekipmanlarının yetersizliği veya ihmalkarlık yüzünden kızım yaşamını yitirdi" dedi.

Özlem Pekgöz (Anne): "Kızımı ihmalkarlık yüzünden kaybettim. Geç haber verildi ve istediğimiz hastanelere sevk edilmedi. Yoğun bakım var denildi ama sonradan böyle bir ünitenin olmadığı ortaya çıktı. 2 saat içinde 3 hastane değiştirdik. Kızımı güle oynaya girdiğimiz hastaneden, cenazesiyle çıkardık. Yetkililerin cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve hastaneden kamera kayıtları temin edildi. Savcılık, doktorlar için soruşturma izni talep etti. Pekgöz ailesi, hastanenin ve doktorların ihmalkarlığının cezalandırılmasını talep ederek hukuki mücadelelerine devam ediyor.

Güncel Durum: Aile, adalet arayışını sürdürürken, olayın neden olduğu üzüntü ve hukuki süreç kamuoyunda geniş yankı uyandırmış durumda.