Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve taleplerini içeren 24 maddelik kapsamlı bir dosya Bakan Işıkhan’a sunuldu.

Dosyada öne çıkan başlıklardan biri de uzun süredir beklenen 2000 sonrası emekliler için intibak düzenlemesi oldu. İddiaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda yeni bir çalışma başlatarak maaşlar arasındaki adaletsizliği gidermeye yönelik adımlar atmaya hazırlanıyor.

İNTİBAK YASASI GELİRSE MAAŞLAR NASIL ETKİLENECEK?

İntibak düzenlemesi hayata geçirildiğinde:

-Mevcut en düşük emekli maaşı: 14.469 TL

-Öngörülen intibak zammı sonrası maaş: 15.100 TL (+1.500 TL ek zam)

Bu düzenleme yalnızca 2000 yılı sonrasında emekli olanları kapsayacak. Daha önce, 2000 öncesi emekliler için bir intibak yasası çıkarılmış ve maaşlara düzenleme getirilmişti. Ancak, 2000 sonrası emekliler bu haktan yararlanamamıştı.