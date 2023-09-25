2023-YKS ek tercih sonuçları resmi olarak açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, 2023-YKS Ek Yerleştirme süreci başarıyla sonuçlandı. Üniversiteye yerleşen tüm adaylarımızı tebrik ediyorum. Üniversite eğitimlerinin, hayatlarına değer katan bir deneyim olmasını diliyor, başarılarının devamını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.