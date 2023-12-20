Bankacılık sektörü adına 2024 yılı için beklentilerini dile getiren BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, BAE, Suudi Arabistan ve Katar ülkelerine yaptığı ziyaretlerle Körfez sermayesi rotayı Türkiye’ye kırdı. 2024’te Avrupa ülkelerinden de ciddi bir sermaye akışının başlaması şaşırtıcı olmaz. Avrupalı firmalar, Türkiye’de birleşme ve satın alma yoluyla yatırımlarını sürdürecektir" dedi.

BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, 2023 gerçekleşmeleri ve 2024 beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2023’ün Türkiye açısından hareketli bir yıl olduğunu belirten Kork, Türk bankacılık sektörünün hem içeride hem de küreselde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen reel sektörü desteklemeye, üretimi ve ihracatı finanse etmeye devam ettiğini söyledi.

“Türk bankacılık sektörü sağlam bir yapıya sahip”

Yılın başında yaşanan deprem felaketi ve uzun soluklu seçim sürecinin ardından yeni bir döneme girildiğine vurgu yapan Erkan Kork, "Seçim sonrası Türkiye Yüzyılı’na start verilirken Türk bankacılık sektörü, sağlam ve güven veren yapısıyla Türkiye ekonomisi için önemli bir istikrar abidesi haline gelmiştir. Aktif kalitesi, sermaye yapısı ve likidite yeterliliği bakımından oldukça iyi durumda olan bir sektörden bahsediyoruz. Atılan adımların etkisini 2024 yılında net bir şekilde göreceğimize inanıyorum. Yeni dönemde enflasyondaki artış hızının gerilemesi, TL varlıklara olan talebin artması ve öncü göstergelerdeki belirgin iyileşmeyle ekonomiye güvenin daha da artacağını ve son zamanlarda başlayan sermaye girişinin hızlanabileceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

“Avrupa’dan ciddi sermaye akışı olabilir”

Avrupa’dan Türkiye’ye sermaye girişinin olabileceğine işaret eden Kork, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, BAE, Suudi Arabistan ve Katar ülkelerine yaptığı ziyaretlerle Körfez sermayesi rotayı Türkiye’ye kırdı. 2024’te Avrupa ülkelerinden de ciddi bir sermaye akışının başlaması şaşırtıcı olmaz. Avrupalı firmalar, Türkiye’de birleşme ve satın alma yoluyla yatırımlarını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

"2024’te reel sektörü desteklemeyi sürdüreceğiz"

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün 21,8 trilyon TL’lik bir aktif büyüklüğe eriştiğini, sektörün toplam kredilerinin de 11 trilyon TL’ye ulaştığını kaydeden Kork, banka olarak hem sektörden hem de özel bankalardan olumlu yönde ayrıştıklarını belirterek, "Kurulduğu günden bu yana, Türkiye ekonomisine 7,4 milyar doların üzerinde kredi sağlama başarısına imza atan bankamız, yılın üçüncü çeyreğinde 1 milyar 257 milyon TL aktif büyüklüğe ulaştı. 2024 yılında da banka olarak reel sektörü desteklemeye ve Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Yenilikçi teknolojilerle hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Bankacılık işlemlerinin büyük bir çoğunluğunun artık dijital kanallar üzerinden yapıldığına dikkat çeken Kork, "Bir dönem şube açma yarışına giren bankalar, şimdilerde ise şubeleri nasıl azaltabileceklerinin hesabını yapıyorlar. Biz ise kurulduğumuz günden bu yana geleneksel kanalları minimum seviyede tutarak, hayatın tüm koşturmacası içinde müşterilerimizi banka şubesine kadar yormayan, şube gibi klasik kanalları kullanmayan yeni nesil bir banka olmayı tercih ettik. 2024 yılında da yenilikçi teknolojilerle hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Akıllı ve özel içerikler ile müşteri deneyimini en üst noktaya taşıyacağız" şeklinde konuştu.