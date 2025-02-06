TUİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinde 15 yaş üstü Türkiye nüfusu üzerinde evli olan kişi sayısı, evlenmemiş kişi sayısı ve boşanan kişi sayılarına ilişkin rakamları açıkladı.

15 YAŞ ÜSTÜ TÜRKİYE NÜFUSU

Genç, orta yaş ve yaşlılardan oluşan 15 yaş üstü Türkiye nüfusu 67 milyon 738 bin 379 olurken, bu nüfusun 33 milyon 657 bin 8’i erkeklerden, 34 milyon 81 bin 371’i ise kadınlardan oluştu.

15 YAŞ ÜSTÜ EVLİ OLMAYANLARIN SAYISI

TÜİK’in 2024 yılı verilerinde 15 yaş üstünde olanlardan henüz evlenmemiş ya da hiç evlenmemişlerin toplam nüfusları da yayınlandı.

Buna göre Türkiye’de 2024 yılında henüz elenmemiş ve hiç evlenmemişlerin toplam nüfusu 19 milyon 485 bin 977 kişi olurken, bunlardan 11 milyon 26 bin 120’si erkeklerden, 8 milyon 459 bin 857’si kadınlardan oluştur.

TÜRKİYE’DE EVLİ KİŞİ SAYISI

TÜİK’in güncel evli çift sayılarını da açıkladı. TÜİK’in 2024 yılı verilerine göre evli olan kişi sayısı 41 milyon 70 bin 468 oldu.

TÜRKİYE BOŞANAN ÇİFT SAYISI

TÜİK’in verilerine göre 2024 yılında boşanan kişi sayısı 3 milyon 378 bin 926 oldu.