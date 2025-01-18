Bakanın paylaşımına göre, kız bebeklerde en çok tercih edilen isimler sırasıyla Defne (7 bin 661), Asel (7 bin 554), Zeynep (6 bin 722), Asya (5 bin 167) ve Gökçe (4 bin 838) oldu. Erkek bebeklerde ise Alparslan (8 bin 304), Göktuğ (5 bin 796), Yusuf (5 bin 34), Metehan (4 bin 878) ve Ömer Asaf (4 bin 349) isimleri öne çıktı.

Bakan Yerlikaya, bebeklerin ailelerine ve ülkeye hayırlı evlatlar olmalarını temenni ederek, "Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.