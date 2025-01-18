Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinde bu yılki yoğun kar yağışı, gençlere ilham kaynağı oldu. Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral'ın desteğiyle, beldede yaşayan gençler Trakya'nın en büyük kardan adamını yaparak büyük bir projeye imza attılar.

GENÇLERDEN BÜYÜK BAŞARI

Belde meydanında sergilenen dev kardan adam, hem Yenimuhacir halkının hem de çevre ilçelerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti. Başkan Kıral, “Emeği geçen tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Yenimuhacir’imizin her zaman gururu olan gençlerimizle ne kadar övünsek az!” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

TRAKYA’NIN YENİ SİMGESİ

Yaratıcı fikirleriyle fark yaratan Yenimuhacir gençleri, bu projeyle hem eğlendi hem de beldelerini tanıtma fırsatı yakaladı. 5 metre boyundaki Kardan adam, Yenimuhacir’in dayanışma ruhunun ve gençlik enerjisinin sembolü haline geldi.

Sosyal medyada da #Yenimuhacir ve #KardanAdam etiketleriyle paylaşılan bu başarı, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Trakya’nın en büyük kardan adamı, bölge halkının gurur kaynağı olmaya devam ediyor!