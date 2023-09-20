Bosphorus Cup, 22. kez İstanbul’da start alıyor. Yarın ’Celebrate Istanbul’ temasıyla Adalar-Kalamış hattında gerçekleşecek ilk yarışın ardından, Boğaz Yarışı etabı ise 23 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek. 10 farklı ülkeden yerli yabancı toplam bin 200 yelkencinin yarışacağı 22. Bosphorus Cup’ın yeni şampiyonu, 24 Eylül Pazar günü Caddebostan açıklarında gerçekleşecek son yarışla belli olacak.

Bosphorus Cup, 22. kez İstanbul’da start alıyor. ’Celebrate Istanbul’ temasıyla IRC, ORC, gezi tekneleri ve sportif tekneler olmak üzere toplam sekiz kategoride gerçekleştirilecek olan 22. Bosphorus Cup’ta bu sene 10 farklı ülkeden yelkenciler yarışacak.

Boğaz yarışı 23 Eylül Cumartesi günü olacak

21 Eylül Perşembe günü Caddebostan açıklarındaki antrenman ile başlayan 22. Bosphorus Cup’ta ilk yarış, 22 Eylül Cuma günü Adalar’dan start alacak ve Kalamış’ta sona erecek. Adını İstanbul Boğazı’ndan alan Boğaz Yarışı etabı ise 23 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek.

Bosphorus Cup, Boğaz Yarışı’nın ardından 24 Eylül Pazar günü Caddebostan açıklarındaki yarışla sona erecek ve genel klasmanda birinci olan takım kupanın sahibi olacak.

Orhan Gorbon: "Tüm dünya Bosphorus Cup’ı takip ediyor"

Tüm dünyadan yelkencilerin merakla beklediği yelken organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup’ın kurucusu Orhan Gorbon, "Bosporus Cup dünyadaki en önemli yelken yarışlarından birisi konumunda ve Boğaz Yarışı etabı onu eşsiz kılıyor. Tüm dünyadan yelken severlerin takviminde yer alan, takip ettikleri bir yarış konumundayız. Bosphorus Cup, Türkiye’nin markasıdır. Yurt dışındaki tüm yelkenciler de bu markayı tanıyor, biliyor. Bu konuda büyük gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

En iyi seyir noktaları

23 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek Boğaz Yarışı Etabı’nda tekneler Dolmabahçe’den start alarak, Anadolu Hisarı şamandırası ve Çırağan şamandırası arasındaki hatta dümen kıracak. Çırağan Sarayı önünde yarışın tamamlanacağı etkinliğin en iyi seyir noktaları ise Ortaköy Meydanı, Akıntıburnu-Arnavutköy, Aşiyan, Tarabya Koyu.