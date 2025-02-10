Yakalanan şüphelilerden 24’ü tutuklanırken, 8’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.
Operasyon kapsamında yakalanan kişilerin,
• FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek,
• Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak,
• FETÖ Terör örgütüne finans sağlamak ve
• Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmak suçlarından arandıkları belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar; Aksaray, Amasya, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yozgat’ta gerçekleştirildi.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.