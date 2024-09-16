24 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık, Hırsızlık”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis”, “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” olmak üzere Siber Suçlardan arananlara yönelik yapılan “SİBERAĞ-7” operasyonlarında 46 şahıs yakalandıANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak’ta “Siberağ-7” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin 38'i 0-5 yıldır, 7'si 5-10 yıldır, 1'inin de 10 yıl ve üzeri süredir arandığı öğrenildi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; siber suç ve suçlularla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

2️⃣4️⃣ ilde “Nitelikli Dolandırıcılık, Hırsızlık”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis”, “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” olmak üzere Siber Suçlardan arananlara yönelik yapılan “SİBERAĞ-7” operasyonlarında 4️⃣6️⃣ şahıs yakalandı❗Aziz Milletimizin… pic.twitter.com/UuO95lSPN3— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 16, 2024