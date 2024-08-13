Bursa'nın İnegöl ilçesinde 26 yaşındaki genç işadamı rekor fiyatla İnegöl Devlet Hastanesi kantinini satın aldı.

Geçtiğimiz 2 yıl önce 700 bin TL ile ihale edilen hastane kantini bu yıl 1 milyon 800 Bin TL muammen bedelle ihaleye çıkarıldı. 8 firmanın girdiği ihale kızışmalı geçti. Milyonların havada uçuştuğu ihalede en yüksek rakam olan 5 milyon 265 Bin TL'yi veren 26 yaşındaki genç işadamı Uğur Güvener, kantinin yeni sahibi oldu. Geldiği gün kantinde gözle görülür şekilde değişiklik yapan Güvener, İnegöl halkına en iyi hizmeti vermek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Amacının ilk etapta para kazanmak olmadığını aktaran Güvener, ilk hedeflerinin ilçe halkına yaraşır şekilde hizmet vermek olduğunun altını çizdi. Farklı sektörlerde hizmet verdiğini de belirten Güvener, bu işte usta olduklarını söyledi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ