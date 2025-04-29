Gram altının alış fiyatı 4 bin 108 lira 68 kuruş, satış fiyatı ise 4 bin 164 lira 8 kuruş seviyelerinde işlem görüyor.

22 ayar altının alış fiyatı 3 bin 756 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise 3 bin 959 lira 83 kuruş olarak kaydedildi. 14 ayar altında ise alış 2 bin 252 lira 88 kuruş, satış ise 3 bin 199 lira 9 kuruş seviyesinde.

Çeyrek altın alışta 6 bin 732 liradan, satışta 6 bin 794 liradan işlem görürken; eski çeyrek altının alış fiyatı 6 bin 650 lira, satış fiyatı ise 6 bin 732 lira oldu.

Yarım altının alış fiyatı 13 bin 464 lira, satış fiyatı 13 bin 589 lira; tam altının ise alış fiyatı 26 bin 846 lira, satış fiyatı 27 bin 073 lira olarak belirlendi.