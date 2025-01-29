29 Ocak 2025 itibarıyla gram altın alış fiyatı 3.156,60 TL, satış fiyatı ise 3.190,65 TL olarak belirlendi. 22 ayar altının alış fiyatı 2.885,37 TL, satış fiyatı 3.037,51 TL olurken, 14 ayar altının alış fiyatı 1.716,84 TL, satış fiyatı ise 2.568,03 TL seviyesinde yer aldı.

Çeyrek altın 5.172 TL’den alınırken, satış fiyatı 5.207 TL olarak açıklandı. Eski çeyrek altının alış fiyatı 5.077 TL, satış fiyatı ise 5.127 TL oldu.

Yarım altın 10.344 TL’den alınırken, satış fiyatı 10.414 TL olarak belirlendi. Tam altının alış fiyatı 20.624 TL, satış fiyatı ise 20.742 TL seviyesinde bulunuyor.