Kayseri'de, Uğurevler Mahallesi 238'inci sokakta meydana gelen silahlı kavga olayında, henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda tüfekle açılan ateş sonucu 3 genç yaralandı. Olay, saat 21.30 sularında gerçekleşti.

M.Z. (16), K.K. (16) ve E.Ç. (15) isimli gençler, kim tarafından ateşlendiği belirsiz bir tüfekten çıkan saçmalarla yaralandılar.

Olayın ihbar edilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.