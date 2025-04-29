Alınan bilgiye göre, Hastane Mahallesi 6005. Sokak’ta bulunan üç katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sararken, yoğun duman tüm binayı kapladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber olurken yoğun dumana maruz kalan binada 1’i çocuk 6 kişi, merdivenli araçla kurtarıldı. Yangından etkilenen bazı bina sakinlerine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA