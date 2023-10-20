İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın seçim beyannamesi içinde bulunan ve 2021 yılında başlanan “Kanal İnegöl” projesi açılıyor.

2021 yılında yapımına başlanan “Kanal İnegöl” projesinde artık sona gelindi. Mesudiye Mahallesi’nden geçen Bedre deresi üzerinde gerçekleşen proje 23 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’te açılacak.

Kanal İnegöl projesinin tamamlanan bölümü vatandaşların kullanımına sunulmuştu.

KANAL İNEGÖL PROJESİ

İnegöl İlçesi Mesudiye Mahallesinde Bedre Su deresi üzerinde yapılan proje; 850 metre uzunluğunda ve 37 bin 950 m2 toplam çalışma alanına sahip.

Proje içerisinde; 12 bin 637 m2 yeşil alan, 3 ayrı alanda 56 araçlık otopark, 5 noktada 653 m2 çocuk oyun alanı, Nöbetçi Kitaphane, 3 noktada 283 m2 Fitnees Alanı, 3 adet 666 m2’lik semt sahası, 1600 metre yürüyüş alanı ve 1632 metre bisiklet yolu yer alıyor. 2021 yılında yapımına başlanan projenin yaklaşık maliyeti 30 milyon TL.

Öznur Dede