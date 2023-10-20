Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Şahinler köyünde 22 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen dehşet verici olayda, Necmettin Baysal isimli kişi, kendisine geldiğini iddia ettiği bir vahiy sonucu, 25 yıllık eşi Yeter Baysal'ı (45) 27 kez bıçaklayarak öldürdü.

Olayın duyulmasının hemen ardından komşular, çığlık seslerini duyarak jandarma ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Ancak , Yeter Baysal hastaneye ulaşırken yaşamını yitirdi. Necmettin Baysal gözaltına alındı ve tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, hızla bir iddianame hazırlayarak, Necmettin Baysal'a "eşi kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı.

Mahkeme sürecinde, Necmettin Baysal, şizofreni hastası olduğunu ve cinayeti kendisine gelen vahiy nedeniyle işlediğini iddia etti. Ancak mahkeme heyeti, bu mazereti kabul etmedi ve Baysal'ı "eşi kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kararın ardından, taraf avukatları itiraz ederek dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Ancak yapılan incelemenin ardından, yerel mahkemenin kararında hukuka aykırılık veya eksiklik olmadığına karar verildi. Onama kararı, oy birliği ile alındı ve Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.