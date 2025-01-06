Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ile ortak yürütülen çalışma kapsamında, firmaların faaliyet gösterdikleri iller dikkate alınarak hazırlanan verilere göre, 2024 yılında Türkiye’nin mal ihracatı yüzde 2,5 artarak 262 milyar dolara ulaştı ve Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

Açıklamada, İstanbul’un 56 milyar 837 milyon dolarlık ihracatla birinci sırada yer aldığı, Kocaeli’nin 32 milyar 5 milyon dolarla ikinci, İzmir’in ise 23 milyar 817 milyon dolarla üçüncü sırada bulunduğu belirtildi.

Bakanlık ayrıca 2024’te 31 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını ve 54 ilin ihracatında artış yaşandığını duyurdu. 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştiren iller arasında İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Ankara, Mersin, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Hatay, Eskişehir, Adana, Çorum, Denizli, Konya, Kayseri, Antalya, Balıkesir, Düzce, Aydın, Samsun, Yalova, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kırklareli, Zonguldak, Muğla, Aksaray, Bilecik ve Çanakkale yer aldı.

BURSA YÜZDE 2,5 ARTIŞ

2024 yılında ihracatını en çok artıran ilin Kocaeli olduğu belirtilen açıklamada, Kocaeli, 2 milyar 188 milyon dolarlık artışla ihracatta en fazla yükseliş kaydeden il oldu. Çorum 2 milyar 104 milyon dolarlık artışla ikinci sırayı alırken, Eskişehir 591 milyon dolarlık artışla üçüncü sırada yer aldı. Aralık 2024’te, geçen yılın aynı dönemine göre faaliyet illeri bazında ihracatta İstanbul yüzde 0,9 artışla 4 milyar 908 milyon dolar ihracatla birinci sırada yer aldı. Kocaeli yüzde 6,4 artış ve 3 milyar 23 milyon dolarla ikinci sırayı alırken, İzmir yüzde 8,7 düşüşle 2 milyar 135 milyon dolarla üçüncü oldu. Bursa yüzde 2,5 artış ve 1 milyar 625 milyon dolarla dördüncü, Ankara ise yüzde 10,1 artış ve 1 milyar 144 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.