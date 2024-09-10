Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 10 Eylül hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde özellikle çarşamba gününden itibaren birçok ilde sağanak yağışlar etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul dahil olmak üzere 38 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, bu yağışların olumsuz sonuçlara yol açabileceği konusunda vatandaşları uyararak, sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri: Bu bölgelerde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle İstanbul'da, gece saatlerinden itibaren batı kesimlerde yağışlar görülecek. İzmir ve Manisa’da akşam saatlerinde başlayacak yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

Doğu Anadolu: Bölgenin doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Muş ve Ağrı çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Bu durum, sel, su baskını ve yıldırım tehlikesini beraberinde getirebilir. Erzurum, Kars ve Van’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlar etkili olacak.

Karadeniz Bölgesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, özellikle Giresun, Trabzon ve Rize’de sağanak yağışlar öngörülüyor. Artvin çevresinde yağışların sabah saatlerinden itibaren başlayarak yer yer etkisini artırması bekleniyor.

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri: İç Anadolu'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ankara, Eskişehir ve Konya’da açık ve az bulutlu bir gün beklenirken, yağış beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa’da az bulutlu ve açık bir hava görülecek. Bölgenin genelinde sıcaklıklar yüksek seyredecek ve yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklıkları iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artış gösterecek. Ege Bölgesi’nde ise 3 ila 5 derece arasında düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ifade ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Özellikle Muş ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışların yaşanacağı öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca yağış anında kuvvetli rüzgar da bekleniyor, bu nedenle özellikle açık alanlarda bulunanların tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.

İstanbul: Parçalı ve zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinden sonra batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 29°C.

Parçalı ve zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinden sonra batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 29°C. Edirne: Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 34°C.

Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 34°C. Kocaeli: Parçalı bulutlu. Sıcaklık 33°C.

Parçalı bulutlu. Sıcaklık 33°C. İzmir: Parçalı, çok bulutlu ve aralıklı yerel sağanak yağışlı. Sıcaklık 31°C.

Parçalı, çok bulutlu ve aralıklı yerel sağanak yağışlı. Sıcaklık 31°C. Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 31°C.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 31°C. Ankara: Parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Sıcaklık 33°C.

Parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Sıcaklık 33°C. Trabzon: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerde yerel yağışlı. Sıcaklık 29°C.

Parçalı, zaman zaman çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerde yerel yağışlı. Sıcaklık 29°C. Muş: Kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklık 25°C.