Geçen hafta yapılan operasyonlarda, İstanbul'da B.G.'nin (yurt dışında tutuklu), Ankara'da A.A.'nın, Adana'da A.S.'nin ve Van'da O.Y.'nin elebaşılıklarını yaptığı suç örgütlerine yönelik, 79 şüpheli yakalandı. Bu şüpheliler arasında, söz konusu örgütlerin elebaşları da bulunuyor.

Yerlikaya, yapılan operasyonların halkın huzur ve güvenliğini sağlama adına önemli bir adım olduğunu belirterek, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, şüphelilerin birçok suçtan soruşturma altına alındığı açıklandı. Bu suçlar arasında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "yasa dışı kumar oynatmak", "uyuşturucu madde ticareti", "silah ve mühimmat kaçakçılığı" gibi suçlar yer alıyor.

Operasyonlar neticesinde, 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 1 otomatik tabanca, 2 el bombası ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.