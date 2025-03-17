Gram altın 3.524,78 TL'den alınırken, satış fiyatı 3.566,27 TL olarak belirlendi. 22 ayar altının alış fiyatı 3.221,89 TL, satış fiyatı ise 3.393,06 TL seviyesinde işlem görüyor.

14 ayar altın 1.923,93 TL’den alınırken, satış fiyatı 2.811,30 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın 5.775 TL’den alınıyor ve 5.819 TL’den satılıyor. Çeyrek eski altının alış fiyatı 5.722 TL, satış fiyatı ise 5.801 TL oldu.

Yarım altın 11.549 TL’den alıcı bulurken, satış fiyatı 11.638 TL olarak açıklandı. Tam altının alış fiyatı 23.028 TL, satış fiyatı ise 23.179 TL seviyesinde işlem görüyor.