Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve ilçesi Akdoğan ve Karacaören mahallesinde imalatını sürdürdüğü 4 bin metrelik hat ile bölgeye kesintisiz içme suyu ulaştıracak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya’nın dört bir yanında sürdürdüğü altyapı çalışmalarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Geyve ilçesinin kırsal kesimlerinde kalan ve uzun yıllardan beri içme suyu sorunu yaşayan Akdoğan ve Karacaören mahallelerinin su sorununa Sakarya Büyükşehir Belediyesi 4 bin metrelik hat ile çözüm olacak. Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgede özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu yetersizliği yeni hat ile tarihe karışacak. Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü çalışmalar ile kısa sürede bölge halkının hizmetine sunulacak 4 bin metrelik hat sayesinde, mahalle sakinlerinin musluklarına kaliteli içme suyu kesintisiz şekilde ulaştırılacak.