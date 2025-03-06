Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Haydi Sofraya' restoranları, Ramazan ayı boyunca 40 TL karşılığında 4 çeşit yemek sunuyor. Hijyenik koşullarda hazırlanan ve Antep mutfağının eşsiz lezzetlerini barındıran menüler, Küsget, Çıksorut, Sanat, Nizip, Gazikent, Çınarlı ve Çamlık şubelerinde servis ediliyor.

Söz konusu hizmetten faydalanan ve yemeklerin ev yemeklerini aratmadığını belirten Mehmet Karaca, "Artık Gaziantep'te sulu yemek yapan yer bulmak zor. Ama burada yöresel yemekleri tatma fırsatı buluyoruz. Ayrıca fiyatlar inanılmaz uygun. Dışarıda bir nohut dürüm bile 70 lira olmuşken burada 40 liraya doyuyorsunuz" ifadelerini kullandı.