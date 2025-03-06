Operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerinin siber suçlarla mücadele şube müdürlükleri tarafından düzenlendi.

Bursa, Kocaeli, Ankara, Kayseri, Adana, Zonguldak, Aksaray, İstanbul ve İzmir'in de yer aldığı toplam 28 ilde, "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciz" suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığını ve 250 milyon lira değerinde mal varlıklarına, araçlar, villalar, oteller, kripto hesaplarına el konulduğunu açıkladı.

Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, döviz ve dijital materyaller ele geçirildi. Yerlikaya, vatandaşlara tanımadıkları kişilere para göndermemeleri ve kolay kazanç vaatlerine aldanmamaları konusunda uyarıda bulunarak, farkındalığın siber suçlara karşı en etkili savunma olduğunu belirtti.