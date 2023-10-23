İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ortak akıl ile 5 yıl önce çıktıkları yolda İnegöl Belediye Meclisinin dönem içerisindeki uyumun dikkat çektiğine vurgu yaparak, “2020-2023 yıllarını kapsayan 4 yılı ele aldığımızda, toplam 420 meclis kararının 343’ü oy birliği ile neticelendi. Bu sonuç, meclis üyelerimizin ortak akıl mottosu minvalinde birleşerek yüzde 82’lik bir oy birliğine sahip olduğunu göstermektedir” sözlerini kullandı.

İnegöl Belediyesi, 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında 5 yıllık yol haritasını belirlerken bu yol haritasının temel değerlerinden ikisini “Ortak Aklın Kullanımı” ve “Şeffaflık ve Güvenilirlik” olarak kamuoyu ile paylaşılmıştı. Çıkılan yolda özellikle İnegöl’e dair önemli kararlar alan ve İnegöl’ün geleceğinin şekillenmesinde kilit rol oynayan İnegöl Belediye Meclisi, geride kalan sürede sağladığı uyum ile dikkat çekti. 4 ayrı siyasi partiden, 38 üyeden oluşan İnegöl Belediye Meclisi, alınan kararların yüzde 82’sinde oy birliği sağlamayı başardı.

420 MECLİS KARARININ 343’Ü OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

İnegöl Belediye Meclisi, her ay düzenli olarak toplanıyor, gündem maddeleri doğrultusunda çeşitli konuları istişare ediyor ve analiz edilmesi gereken konuları da uzmanlık alanları üzerine kurulu 9 ayrı komisyonda inceliyor. Belediye Meclisi, özverili çalışmaları sonucunda 2020-2023 yıllarını kapsayan 4 yıl ele alındığında toplam 420 meclis kararı aldı. Bu kararların 343’ü ise oy birliği ile neticelendi. Bu sonuç, İnegöllü vatandaşların seçtiği ve sorumluluk yüklediği meclis üyelerinin ortak akıl mottosu minvalinde birleşerek yüzde 82’lik bir oy birliğine sahip olduğunu ortaya koydu. Yerel yönetimler düzeyinde bu denli yüksek oy birliği oranının yakalanması, siyasi parti gözetmeksizin tüm paydaşların İnegöl paydasında toplandığını gösterdi.

BU ORANI DAHA DA YUKARILARA ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Aynı zamanda İnegöl Belediye Meclisi Başkanı olan Belediye Başkanı Alper Taban, mecliste sağlanan bu birlikteliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Taban,

“Hemşerilerimizin iradesinin güçlü sonucu olarak şahsıma ve ekibime yüklenen sorumluluğun meyvelerini topladıkça hem memnun oluyor hem de daha gayretli çalışmak adına kendimizi motive ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk gün Ortak Akıl vurgusunu kâğıt üzerine kalmamak koşuluyla tüm çalışmalarımızda uygulayacağımızı ifade etmiştik. Hamd olsun elde ettiğimiz bu yüzde 82’lik oy birliği oranı da bunun bir göstergesi. Farklı siyasi partilerden temsilcilerin yer aldığı meclisimizde her ay şehrimizi ilgilendiren konular üzerine toplanıyor ve özelinde uzun soluklu istişareler gerçekleştiriyoruz. Karar vermekte zorlandığımız bir konu var ise ilgili komisyonumuza konuyu havale ettikten sonra uzman gözüyle konuya eğilinmesini sağlıyoruz. Bu güçlü başarıda emeği geçen tüm meclis üyelerimize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bu oranı daha yukarılara çekmek adına da elimizden gelen gayreti sarf edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum

ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi