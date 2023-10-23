Bursa'nın Yenişehir ilçesinin Reşadiye Mahallesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt hayaline kavuştu. Reşadiye köyü, Yenişehir'in en yüksek ve en küçük köylerinden biri olarak uzun zamandır asfalt yollar ve doğalgaz hizmeti bekliyordu. Ancak sonunda bu beklentiler gerçeğe dönüştü.

Reşadiye köyünün girişi ve iç yolları, yoğun bir asfaltlama çalışmasıyla yeniden düzenlendi. Bu çalışmalar, köy sakinlerini son derece memnun etti. Köylüler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.