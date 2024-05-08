İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son açıklamasında, ülkenin 49 farklı ilinde gerçekleştirilen "MAHZEN-40" operasyonlarının detaylarını paylaştı. Operasyonlar sonucunda toplamda 127 şüpheli kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı'nın koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlükleri işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde şüphelilerin "tefecilik", "kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık", "kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi suçları işledikleri tespit edildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

49 İlde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine düzenlenen “MAHZEN-40” operasyonlarında 127 şüpheli yakalandı.️

Organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız.️

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 49 ilde “MAHZEN-40” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda şüphelilerin;

📌Tefecilik,

📌Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık,

📌Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,

📌İhaleye Fesat Karıştırma,

📌Resmi Belgede Sahtecilik ve

📌Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.