Tekirdağ’da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında geniş katılımlı bir deprem tatbikatı düzenlendi. Deprem tatbikatında gerçeğe yakın sahneler nefes kesti.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde AFAD Tekirdağ Tatbikat Sahasında gerçekleştirilen tatbikata şehirdeki tüm kurumlar katıldı ve toplam 500 personel görev aldı. Tatbikat, Şarköy ilçesinde meydana geldiği varsayılan 6,2 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu ile başladı. Senaryonun başlangıcıyla birlikte sirenler çalındı ve ekipler hızla harekete geçti.

"Sesimi duyan var mı"

Enkaz alanında yapılan tatbikatta, senaryo gereği enkaza yerleştirilen yaralılar kurtarılmaya başlandı. Arama kurtarma ekipleri, "Sesimi duyan var mı?" diyerek enkazda ses kontrolü yaptı ve beton kırıcı cihazlar kullanarak enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştı. Sağlık ekipleri ise enkaz altındaki yaralılarla ilgilenerek onlara serum bağladı ve moral desteği sağladı.

Gerçeğini aratmadı

Betonun kırılmasıyla birlikte yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren tatbikat, katılımcı ekiplerin yoğun çalışması sonucu başarıyla tamamlandı. Enkaz başında ter döken ekipler, tatbikat sonunda izleyicilerden büyük alkış aldı.

"Başarılı bir tatbikat oldu"

Tatbikat sonunda bir açıklama yapan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "Bugün, şehrimizde 6,2’lik bir depreme karşı tatbikat programı yapıyoruz. Sabah 9’dan beri bütün yetkili arkadaşlarımızla beraber hangi tedbirleri aldık, kim ne yapacak, olay sırasında, olay sonrasında barınmadır, iaşedir, enerjidir, iletişimdir her alanda bütün yaptığımız planları tek tek gözden geçirdik. Burada da gördüğünüz gibi her kurumdan, Belediyelerden, STK’lardan, doğal olarak AFAD’ın kendi personeli yaptıkları işlerle ilgili çadırlar, sunumlar yapıyorlar. Onları tek tek inceledik ve planlarımızı daha güncel hale getirme bir arada çalışmayı sık sık hale getirerek deprem anında kolaylık sağlamayı planlıyoruz. O yüzden bugün başarılı bir tatbikat oldu diye düşünüyorum" dedi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan AFAD eğitim parkurunda gerçekleştirilen tatbikata; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ AFAD Müdürü Taha Yasin Çekiç ve arama kurtarma ekipleri katıldı.