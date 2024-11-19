Etkinlik, her gün saat 11.00 ile 19.00 arasında İnegöl Belediyesi eski hizmet belediye binası önünde yer alacak mobil bağış aracında yapılacak.

İKRAM VE HEDİYELER DE OLACAK

Kan bağışının önemine dikkat çekmek ve bağışçı sayısını artırmak amacıyla düzenlenen bu etkinlikte, vatandaşlara çeşitli ikramlar ve çocuklar için oyuncak hediyeleri sunulacak. Özellikle pandemi süreci ve sonrasında kan bağışlarının azaldığına dikkat çeken yetkililer, bu tür kampanyaların hayati bir öneme sahip olduğunu vurguluyor.

DESTEK BEKLİYORUZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüm İnegöllü vatandaşları kan bağışına davet etti. Başkan Taban, “Kan bağışı, bir insanın hayatını kurtarmak adına yapabileceğimiz en anlamlı yardımlardan biri. Bağışçılarımızın her bir damla kanı, hayat kurtarıcı bir etkiye sahip. Bu anlamlı kampanyaya katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kızılay yetkilileri ise kan bağışının düzenli hale getirilmesinin önemine vurgu yaparak, toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Kan bağışı yapacak vatandaşların, süreçle ilgili detaylı bilgi almak ve sağlık kontrollerini yaptırmak için etkinlik alanına gelerek gerekli desteği alabilecekleri ifade edildi.