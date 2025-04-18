Yapılan operasyonlarda örgütlerin elebaşıları olarak belirtilen S.B. (Adana), H.Y. ve yurt dışında tutuklu bulunan B.B. (İstanbul), A.B. (Antalya), yine yurt dışında olduğu belirtilen S.A. ile cezaevinde bulunan U.G. (İzmir) hakkında da işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı tarafından yürütülen operasyonlar, Adana, Antalya, İzmir ve İstanbul merkezli olarak gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı KOM ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin eş zamanlı çalışmaları sonucunda 158 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, silahla tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, iş yeri kurşunlama suretiyle mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silah-mühimmat kaçakçılığı gibi ağır suçlardan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Operasyonlar kapsamında 32 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 6 çalıntı motosiklet, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Yerlikaya paylaşımının sonunda, operasyonları yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarını, il emniyet müdürlüklerini ve kahraman polisleri tebrik ederek, "Milletimizin duası ve desteğiyle şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.