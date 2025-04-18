Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Üç Çatallı Gölge Köyü, ürkütücü bir efsaneyle anılıyor. Rivayete göre, köylülerden biri define arayışına çıkar ve bu süreçte cinlerle anlaşma yaparak zenginliğe ulaşır. Ancak elde ettiği serveti kimseyle paylaşmaması ve ardından bir cine yapılan kara büyüyle cinin öldürülmesi, köyün sonsuza dek lanetlenmesine yol açar. Bu olaydan sonra köyde uzun yıllar erkek çocuk dünyaya gelmez, hayvanlar birer birer telef olur ve köylüler esrarengiz varlıklar görmeye başlar. Yaşanan bu olaylar halkı köyü terk etmeye zorlar.

Söz konusu efsane, Dabbe: Zehr-i Cin filmine de ilham olmuş ve filmle birlikte bu korkunç hikâye internet üzerinden kısa sürede geniş kitlelere ulaşmıştır.

OLAYLAR DOĞRU MU?

Köyde anlatılan korkutucu efsanelerin temelinde, cinlerle yapılan karanlık anlaşmalar yer alıyor. Dabbe: Zehr-i Cin filminde de yer verilen iddialara göre, bazı varlıklı aileler hasta çocuklarını iyileştirebilmek için cinlerle iletişime geçmiş, yapılan büyülerle hastalıklar yoksul ailelerin çocuklarına aktarılmış. Bu doğaüstü müdahale, köyün zamanla lanetlenmesine ve nüfusunun azalmasına neden olmuş.

Bazı rivayetlerde ise olaylar bir define arayışıyla başlıyor. Define bulmak için cinlerle anlaşma yapan bir köylünün, elde ettiği serveti paylaşmaması üzerine cinlerin laneti köyün üzerine çökmüş. Bu lanetin ardından köyde yaşayanlar ciddi hastalıklara yakalanmış, evler yıkılmış ve köy büyük ölçüde boşalmış. Geceleri sokaklarda belirdiği söylenen karanlık varlıklar halk arasında korku yaratırken, köyde kalan birkaç kişi ise bu olayların etkisiyle akıl sağlıklarını kaybetmiş.

Mahallede yaşayanlarla yapılan röportajlarda, filmde anlatılan hikâyelerin gerçeği yansıtmadığı açıkça dile getirildi.

Mezit Mahallesi’nin eski muhtarı Ali Kaba, cinlerle ilgili söylentilerin asılsız olduğunu belirterek, "Cin muhabbeti var. Buraya gelip gidenler oluyor. Biz bunlardan rahatsız oluyoruz. Cin meselesi yoktur" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Murat Bayram ise yaşanan durumun rahatsız edici boyutlara ulaştığını ifade etti. Bayram, "Her hafta sonu burada cinleri arıyorlar. Gece saatlerinde köyümüze gelip, incelemelerde bulunuyorlar. Çoluk çocuk hepsi rahatsız oluyor. Köyümüze farklı illerden gelip 'Burada cin varmış, köye gelen çocukları kesiyorlarmış, yakıyorlarmış' diye soruyorlar. 40 seneden beri bu mahalledeyim, ben hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. 200 yıllık bir köy burası. Eski ismi Uzunbarış. Şuan ki adı ise Mezit mahallesi. Üç çatallı gölge köyü diye bir ismi asla olmadı" sözleriyle efsanelere tepki gösterdi.