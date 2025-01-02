.ANKARA (İGFA) - Geçtiğimiz yıl ilginin yoğun olduğu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Anıtkabir Komutanlığı'nın resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre, bu yıl en çok Ekim ve Kasım aylarında 1 milyonu aşan kişi Ata'nın huzuruna koştu.

2024 yılında toplam 6 milyon 550 bin 480 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Anıtkabir, 2023'te 6 milyon 30 bin 680, 2022'de ise 3 milyon 966 bin 286 kişi tarafından ziyaret edilmişti.

İşte Anıtkabir'in 2024 yılında aylık ziyaretçi sayısı:

2024 YILI ZİYARETÇİ SAYILARI
AY YERLİ YABANCI TOPLAM
OCAK 217.875 11.551 229.426
ŞUBAT 213.589 12.814 226.403
MART 204.942 18.747 223.689
NİSAN 491.254 22.351 513.605
MAYIS 546.301 31.322 577.623
HAZİRAN 322.205 23.548 345.753
TEMMUZ 366.605 21.813 388.418
AĞUSTOS 705.424 23.337 728.761
EYLÜL 349.797 36.954 386.751
EKİM 1.104.917 41.160 1.146.077
KASIM 1.492.804 25.261 1.518.065
ARALIK 246.249 19.660 265.909

Öte yandan Anıtkabir'i 2024 yılında ziyaret eden yabancı ülke heyetleri ve tarihleri ise şöyle:

Kaynak: igf