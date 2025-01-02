.ANKARA (İGFA) - Geçtiğimiz yıl ilginin yoğun olduğu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Anıtkabir Komutanlığı'nın resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre, bu yıl en çok Ekim ve Kasım aylarında 1 milyonu aşan kişi Ata'nın huzuruna koştu.

2024 yılında toplam 6 milyon 550 bin 480 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Anıtkabir, 2023'te 6 milyon 30 bin 680, 2022'de ise 3 milyon 966 bin 286 kişi tarafından ziyaret edilmişti.

İşte Anıtkabir'in 2024 yılında aylık ziyaretçi sayısı:

2024 YILI ZİYARETÇİ SAYILARI AY YERLİ YABANCI TOPLAM OCAK 217.875 11.551 229.426 ŞUBAT 213.589 12.814 226.403 MART 204.942 18.747 223.689 NİSAN 491.254 22.351 513.605 MAYIS 546.301 31.322 577.623 HAZİRAN 322.205 23.548 345.753 TEMMUZ 366.605 21.813 388.418 AĞUSTOS 705.424 23.337 728.761 EYLÜL 349.797 36.954 386.751 EKİM 1.104.917 41.160 1.146.077 KASIM 1.492.804 25.261 1.518.065 ARALIK 246.249 19.660 265.909

Öte yandan Anıtkabir'i 2024 yılında ziyaret eden yabancı ülke heyetleri ve tarihleri ise şöyle: