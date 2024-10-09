Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlediği Bursa Dostluk Gezeği programıyla, Bursa’nın 650 yıllık ‘Gezek’ kültürünü aslına uygun şekilde gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinde, Geleneksel Sohbet Toplantıları başlığı altında yer alan ‘Gezek’ kültürü, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Dostluk Gezeği programı ile günümüzde yaşatılıyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen program, Serhande Ali Piliçer, yönetiminde gezek duası ve hicaz makamında meydan faslıyla başladı. Gecenin ikinci bölümünde TRT Sanatçısı Neşe Dursun Saraç’ın seslendirdiği şarkılarla devam etti. Bursa Dostluk Gezeği Musiki Derneği, sazende ve hanende ustalarının eserleriyle renk kattığı gecede, müzik severler eğlenceli vakit geçirdi.

Elazığ’da Kürsübaşı sohbeti, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır’da sıra gecesi, Erzincan’da velime geceleri, Manisa’da oturmah geceleri adını alan 650 yıllık Bursa Gezek kültürünün aslına uygun şekilde yaşatıldığı Bursa Dostluk Gezeği programına, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Sefa Yılmaz, Fatih Vardar, Mücahit Yıldızhan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Metin Tuncel, UNESCO Derneği Bursa Şube Başkanı İlker Özaslan, Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan ve sanatseverler katıldı.

Bursa Dostluk Gezeği programında keyif dolu bir akşam geçiren vatandaşlar, böyle güzel bir kültürü günümüzde yaşattığı ve gelecek nesillere aktarılmasına vesile olduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.