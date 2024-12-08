Gram altın 2.995,73 TL’den alınırken, 3.033,36 TL’den satılıyor. Ons altın ise 2.633,10 dolar alış ve 2.634,00 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor.

22 ayar altının alış fiyatı 2.737,81 TL, satış fiyatı ise 2.888,08 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altın ise 1.626,04 TL alış ve 2.465,79 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Küçük yatırımcının tercihi çeyrek altın, 4.893 TL’den alınıp 4.950 TL’den satılırken, eski çeyrek altın 4.862 TL alış ve 4.919 TL satış fiyatıyla işlemde.

Yarım altın 9.815 TL’den alınırken, 9.899 TL’den satılıyor. Tam altın ise 19.570 TL alış ve 19.723 TL satış fiyatıyla listeleniyor.